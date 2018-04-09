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Понаблюдать за звездами и создать модель космолета можно будет в семи парках Москвы

Общество
9 апреля, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Вход на мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики, будет бесплатным

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Парки в Москве подготовили праздничную программу к Дню космонавтики 12 апреля. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, посетители смогут понаблюдать за звездами через телескоп и создать модель космического корабля.

"Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут в семи парках департамента культуры - "Красная Пресня", "Кузьминки", Измайловском парке, "Фили", парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Все они бесплатны", - говорится в сообщении.

В парке "Красная Пресня" состоятся астрономические наблюдения, а любой желающий сможет сфотографировать планеты и созвездия на специальную астрономическую камеру. Посетителей парка "Кузьминки" научат создавать модель космического корабля и проведут лекцию "Мифы и заблуждения о космосе".

В других парках тоже пройдут познавательные мероприятия, для гостей проведут различные мастер-классы по рисованию, созданию макетов космических аппаратов, а также квесты. Кроме того, в Парке Горького откроют обсерваторию, все желающие смогут посетить астрономические экскурсии.

День космонавтики отмечается 12 апреля, именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.

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