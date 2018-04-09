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В 2019 году в ингушском селе Сагопши появится первый ФОК

Общество
9 апреля, 12:10 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, апреля. /ТАСС

Проектировщики предусмотрели в физкультурно-оздоровительном комплексе тренажерный зал и помещения для игровых видов спорта

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МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется в селе Сагопши Ингушетии, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ежегодном послании Народному собранию республики.

"В сельском поселении Сагопши Малгобекского района начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого планируется в 2019 году", - сказал Евкуров.

"Объект строится в рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", - сообщает пресс-служба администрации Малгобекского района.

Как сообщается, проектировщики предусмотрели в ФОКе тренажерный зал, помещения для игровых видов спорта, душевые кабины, медпункт, кабинет для тренерского состава, администрации и обслуживающего персонала.

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