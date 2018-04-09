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Кекелидзе: пострадавшим в Кемерове может потребоваться помощь психологов в Москве

Общество
9 апреля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

При этом главный психиатр России отметил, что большая часть пострадавших "перейдет под наблюдение кемеровских врачей"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Некоторым пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове может потребоваться перевод в Москву для продолжения работы с психологами и психиатрами. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.

Интервью

Зураб Кекелидзе

Главный психиатр России: психологи и психиатры будут в Кемерове сколько потребуется

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Специалисты Центра им. Сербского работают с пострадавшими в Кемерове. В течение недели после пожара психологи и психиатры Центра работали непосредственно в ситуационном штабе с пострадавшими и обучали местных специалистов.

"Возможно, кого-то из пострадавших придется в Москву переводить, но, скорее всего, большая часть перейдет под наблюдение кемеровских врачей", - сказал Кекелидзе.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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