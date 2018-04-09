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Путин подписал указ о единовременной матпомощи бывшим военнослужащим Украины в Крыму

Общество
9 апреля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Размеры выплат определяются в соответствии с законодательством, действовавшим на полуострове до 21 февраля 2014 года

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной материальной помощи бывшим военным и сотрудникам внутренних дел Украины, которые проживают в Крыму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты будут произведены бывшим сотрудникам органов внутренних дел и органов безопасности Украины, а также проходившим службу в Вооруженных силах Украины, которые стали инвалидами в результате травмы или заболевания, полученного на службе, а также постоянно проживали в Крыму и Севастополе. Такие же выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей.

Что касается размеров выплат, то они определяются в соответствии с законодательством, действовавшим на полуострове до 21 февраля 2014 года. Если такие выплаты производились ранее, то при новом расчете они должны быть учтены при исчислении окончательной суммы материальной помощи.

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