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Прибытие авиарейса из Таиланда в Казань задержали более чем на сутки

Общество
9 апреля, 16:27 UTC+3 КАЗАНЬ

В пресс-службе аэропорта Казани отметили, что причиной задержки стала замена воздушного судна

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КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/ Прибытие авиарейса компании Royal Flight из Паттайи (Таиланд) в Казань задержали более чем на 24 часа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

"Судно должно было прибыть в Казань в 17:30 мск 8 апреля, а планируется его прибытие 10 апреля в 3:30 мск. По нашей информации, была произведена замена воздушного судна по инициативе авиакомпании и, соответственно, изменение графика движения в этой связи", - отметил представитель пресс-службы аэропорта.

Маршрутная сеть аэропорта Казань включает более 70 российских и международных направлений. Пассажиропоток аэропорта Казани в 2017 году превысил 2,6 млн человек, что на 37% больше уровня предыдущего года.

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