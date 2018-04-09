Прибытие авиарейса из Таиланда в Казань задержали более чем на сутки

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/ Прибытие авиарейса компании Royal Flight из Паттайи (Таиланд) в Казань задержали более чем на 24 часа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

"Судно должно было прибыть в Казань в 17:30 мск 8 апреля, а планируется его прибытие 10 апреля в 3:30 мск. По нашей информации, была произведена замена воздушного судна по инициативе авиакомпании и, соответственно, изменение графика движения в этой связи", - отметил представитель пресс-службы аэропорта.

Маршрутная сеть аэропорта Казань включает более 70 российских и международных направлений. Пассажиропоток аэропорта Казани в 2017 году превысил 2,6 млн человек, что на 37% больше уровня предыдущего года.