Месяц субботников "Зеленая весна" пройдет в России с 21 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пятый всероссийский эко-субботник "Зеленая весна" стартует в московском парке "Сокольники" 21 апреля. До 21 мая жители городов по всей стране выйдут на акции по посадке деревьев и уборке мусора в парках, на пляжах и по берегам рек и озер, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды.

"В природоохранной акции, которую организует Фонд имени Вернадского, примут участие 2,5 млн волонтеров, представителей государственных и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы", - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы присоединиться к акции организации и сообщества волонтеров, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Впервые "Зеленая весна" прошла в 2014 году. За прошедшие годы акция объединила более 6,5 млн человек в 80 регионах России. Традиционно в акции участвует много детей и подростков. Акцию поддерживают Минприроды России, Совет Федерации и Государственная дума.

Год добровольца

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой значительного вклада волонтеров в развитие страны.