Популяция дальневосточных леопардов превысила 100 особей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае завершили обработку данных фотомониторинга за 2017 год, всего в кадр попали более 100 дальневосточных леопардов разного возраста. Сообщение об этом опубликовано на сайте Русского географического общества (РГО) в понедельник.

"Согласно полученным результатам, на особо охраняемой природной территории зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят", - говорится в сообщении РГО.

В начале XXI века в дикой природе насчитывалось только 30 особей дальневосточного леопарда. Однако к 2015 году популяцию удалось увеличить более чем вдвое, до 70 особей. Причиной нового резкого скачка специалисты считают не только рождение новых котят, но и расширение сети наблюдения - в кадр на новых территориях попали леопарды, которых экологи раньше просто не знали "в лицо".