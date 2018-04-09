Путин наградил медалью учительницу пермской школы, где в январе произошла резня

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом наградил медалью "За отвагу" Наталию Шагулину, учительницу пермской школы №127, где в январе произошло вооружённое нападение на школьников. Соответствующий указ о награждении государственными наградами подписан 9 апреля и опубликован на официальном портале правовой информации.

"За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Шагулину Наталию Васильевну - учителя средней школы № 127 с углубленным изучением отдельных предметов города Перми", - говорится в документе.

Нападение на школьников произошло в Перми 15 января 2018 года. По версии следствия, десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, после чего ранили друг друга. В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.

Другие награды

Согласно опубликованному документу, орденом Мужества награжден фельдъегерь по спецпоручениям службы инкассации Управления специальной связи по Москве и Московской области филиала Главного центра специальной связи" Олег Моисейкин. Посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов удостоен ордена Александра Невского "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ", говорится в указе.

Медали "За спасение погибавших" получили три человека, в том числе Евгений Васильков, спасший прошлым летом тонувшего подростка в Приморье, медали ордена "Родительская слава" получили шесть человек из Архангельской области и ХМАО.

Кроме того, президент наградил четверых человек за заслуги в области сельского хозяйства орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 12 человек удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней за достигнутые трудовые успехи, трое получили ордена за большое вклад в развитие атомной отрасли.

Помимо этого, глава государства присвоил почетные звания заслуженного работника в таких сферах как сельское хозяйство, атомная, нефтяная, угольная и газовая промышленность, транспорт, здравоохранение, культура, наука. Шесть педагогов получили звание заслуженного учителя, 11 медработников - звание заслуженного врача. Актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева и актер Российского государственного академического молодежного театра Андрей Бажин удостоены звания заслуженного артиста.