Строительство завода по переработке органики у полигона "Ядрово" начнется в апреле

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Завод по переработке органического мусора вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, на запах с которого жаловались местные жители, начнут строить в апреле. Об этом журналистам в понедельник сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Что начнет строить первым - это завод по переработке органики (органических отходов - прим. ТАСС). Он начнет строиться в ближайшие две недели. Максимум, который закладывается [на строительство] - это полгода. Через полгода на этом полигоне вообще не будет захораниваться органика, а значит, выделение неприятных запахов прекратится", - сказал он, комментируя ситуацию с волоколамским полигоном.

Коган напомнил, что дурнопахнущий свалочный газ в недрах полигонов бытовых отходов образуется в результате гниения органического мусора, поэтому так важно отделить и эффективно переработать именно эту категорию.

По его словам, с декабря 2017 года в Подмосковье успешно работает пилотное для региона предприятие по переработке органики в плодородный грунт.

Ситуация вокруг "Ядрова" в Волоколамском районе получила широкий резонанс в конце марта 2018 года, когда 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с полигона, однако медики опровергли эту версию. Чтобы нивелировать негативный эффект от свалки, подрядчик возведет систему принудительного уничтожения газа. Она заработает к 15 июня и окончательно снимет проблему неприятного запаха.

Также старая часть полигона закроется 13-14 апреля для приема мусора и будет рекультивирована, новая часть откроется 14 апреля и будет работать в соответствии со всеми современными требованиями.