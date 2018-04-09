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В Ульяновской области объявили декаду единства народов, добра и духовности

Общество
9 апреля, 20:19 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 9, апреля. /ТАСС

По мнению губернатора региона Сергея Морозова, серия мероприятий, которые пройдут с 27 мая по 6 июня, позволит укрепить единство российской нации

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УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о проведении в регионе декады единства народов, добра и духовности. Об этом он сообщил в понедельник на Совете по вопросам религии с участием апостольского нунция Римско-Католической церкви в Российской Федерации, архиепископа Челестино Мильоре.

"Мы приняли решение объявить в период с 27 мая по 6 июня декаду единства народов, добра и духовности. Сюда войдет перечень мероприятий... День святой Троицы, Масторавань морот, ифтах, Акатуй, крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы Казанской Жадовской, организация и проведение Дней памяти Андрея Блаженного, организация и проведение фестиваля, приуроченного к Дню русского языка", - сказал он.

По мнению губернатора, серия мероприятий позволит укрепить единство российской нации, упрочнит межнациональные и межконфессиональные отношения, а также будет способствовать этнокультурному развитию народов РФ, проживающих на территории Ульяновской области. Морозов также доложил апостольскому нунцию Римско-Католической церкви в Российской Федерации, что в городе в ближайшее время начнется строительство католического храма.

"Мы приняли решение… о выделении земельного участка в Заволжском районе города под строительство католической церкви. Это очень важный шаг в развитии и поддержании межконфессионального диалога", - уточнил он.

Губернатор также одобрил инициативу о переименовании одной из улиц города в честь известного симбирского святого Андрея Блаженного (1763-1841) и призвал более детально обсудить этот вопрос. Андрей Блаженный Симбирский (Огородников) обладал даром исцеления и прозорливости. В 1998 году его канонизировали как местночтимого святого. В Ульяновске уже установили памятник святому.

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