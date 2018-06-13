Как отпускнику позаботиться о своей квартире

Летом россияне традиционно отправляются в отпуска или переезжают на дачу. ТАСС рассказывает, как защитить свою квартиру от пожара, потопа, ограбления и других напастей.
О датах поездки и, соответственно, о том, что ваш дом будет пустовать, могут знать только самые близкие люди. Не нужно рассказывать о своих планах в соцсетях — ни словами, ни фотографиями. Ваше фото из терминала аэропорта или пост о вчерашнем посещении Лувра — это "информационная утечка", которая может привлечь к вашей квартире внимание грабителей. Таким образом, фото из путешествий лучше публиковать после возвращения.
Перед отъездом нужно проверить исправность сантехники, электропроводки, газовой плиты или колонки, работу замков и оконных рам. Воду в квартире лучше перекрыть, электроприборы выключить, то есть вынуть вилки из розеток. Отключить электричество в большинстве случаев невозможно, поскольку в квартире остается работающий холодильник с продуктами.
Переполненный почтовый ящик или испачканный длительное время коврик перед квартирой могут свидетельствовать об отсутствии хозяев. Если у вас сложились добрые отношения с соседями или консьержкой, их можно попросить присмотреть за вашим домом.
Наибольшей популярностью у граждан, страхующих жилье, пользуются программы сроком на один год, но для отпускников у страховщиков есть специальные полисы на более короткий срок. Они позволяют защитить свое жилье во время поездки в отпуск или командировку, рассказал ТАСС директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. "Можно застраховать отделку и инженерное оборудование, движимое имущество и ответственность перед соседями, — перечисляет эксперт. — Основные опасности, от которых защищает такой полис, — протечки, заливы, короткие замыкания, пожары, грабежи, разбой, вандализм".
По статистике "Ингосстраха", около 90% страховых случаев у клиентов, уехавших в отпуск, — это залив.
Стоимость страховки на срок от семи до 60 дней стартует с 35,03 рублей в сутки.
Выплаты, на которые может претендовать клиент при наступлении страхового случая, составляют 1–2 млн рублей.
Надолго покидающему дом собственнику компании готовы представить различные технологические решения, способные отпугнуть грабителей. Это, например, сигнализация "Электронная собака", имитирует лай собаки в ответ на звонок в дверь. Или имитация работы телевизора (прибор, который создает иллюзию свечения экрана в вечернее время).
Современные технологии позволяют контролировать безопасность в доме удаленно в режиме реального времени. Собственник квартиры за небольшие деньги может установить в квартире систему сигнализации и "умного" дома.
Такие системы состоят из центра управления, к которому по wi-fi поступают сигналы со всевозможных датчиков, фиксирующих движение, открывание двери, протечку воды (этот ставится на пол), рассказал ТАСС старший менеджер по продажам компании "Амиком" (реализует системы безопасности) Александр Марёнов. В квартире можно разместить, к примеру, три десятка таких датчиков. Все они будут работать автономно, от аккумуляторов, и передавать информацию на телефон хозяина по wi-fi. Минимальный комплект (центр управления и по одному виду каждого датчика) стоит 12 тыс. рублей, каждый дополнительный датчик — еще 2,5 тыс. рублей.
Также можно установить систему видеонаблюдения, которая будет записывать видео только при движении какого-либо объекта, рассказал Александр Марёнов. Видеоизображение может записываться на карту памяти или передаваться на телефон хозяина квартиры. Он может с телефона через интернет подключиться к этой камере и посмотреть, что происходит в его жилье в режиме реального времени.
Поручить охрану квартиры в свое отсутствие можно и специализированным фирмам. Они устанавливают системы безопасности, которые передают сигнал на пульт подразделения вневедомственной охраны, если приборы фиксируют открывание двери или движение в помещении. После этого по адресу выезжает группа быстрого реагирования и проверяет, не проникли ли в квартиру воры. Установка комплекта необходимого оборудования обойдется в сумму не менее 10 тыс. рублей. Абонентская плата составит примерно 1,5 тыс. рублей в месяц.
Самый простой способ позаботиться о квартире, пока хозяин в отъезде, — пригласить пожить близких родственников или друзей, говорит партнер "Метриум Групп", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Особенно актуально такое предложение может быть для людей, в чьих квартирах в это время идет ремонт. Они проследят за сохранностью хозяйского имущества взамен возможности не жить среди мешков цемента и банок с краской в своей ремонтируемой квартире.
Квартира — это не только место проживания, но и актив, который может приносить доход. "Если вы покидаете жилье на долгий срок — более месяца — вы можете попытаться сдать квартиру в аренду. Для этого существует множество международных онлайн-сервисов, например, Airbnb", — говорит Мария Литинецкая. Правда, ценные вещи из дома лучше передать на хранение доверенным родственникам или друзьям, условия аренды нужно прописывать в договоре и не стесняться брать залог, советует Литинецкая.
"В итоге ваша квартира не только будет под присмотром, но и принесет вам деньги, которые, возможно, даже окупят значительную часть расходов на отпуск", — отмечает она.
Если человек уехал больше чем на пять дней, вернувшись, он в течение 30 дней может подать заявление в управляющую компанию с просьбой пересчитать коммунальные платежи, говорит Мария Литинецкая.
К заявлению нужно приложить любое подтверждение, что человек отсутствовал дома в определенные даты. Подтверждением могут быть авиабилеты, выписка из отеля, командировочное удостоверение, справки из дачного кооператива, санатория или больницы. Коммунальщики пересчитают чек на свои услуги.
Сэкономить можно на оплате холодной и горячей воды, канализации и газоснабжении.
Мария Селиванова