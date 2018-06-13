Как отпускнику позаботиться о своей квартире

Наибольшей популярностью у граждан, страхующих жилье, пользуются программы сроком на один год, но для отпускников у страховщиков есть специальные полисы на более короткий срок. Они позволяют защитить свое жилье во время поездки в отпуск или командировку, рассказал ТАСС директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. "Можно застраховать отделку и инженерное оборудование, движимое имущество и ответственность перед соседями, — перечисляет эксперт. — Основные опасности, от которых защищает такой полис, — протечки, заливы, короткие замыкания, пожары, грабежи, разбой, вандализм".

По статистике "Ингосстраха", около 90% страховых случаев у клиентов, уехавших в отпуск, — это залив.

Стоимость страховки на срок от семи до 60 дней стартует с 35,03 рублей в сутки.

Выплаты, на которые может претендовать клиент при наступлении страхового случая, составляют 1–2 млн рублей.