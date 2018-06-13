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Как отпускнику позаботиться о своей квартире

Общество
13 июня, 10:16 UTC+3

Соблюдение нескольких несложных правил позволит уезжающим на отдых россиянам обезопасить свое жилье от непрошеных гостей, коммунальных катаклизмов, а иногда — даже получить небольшой доход

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Летом россияне традиционно отправляются в отпуска или переезжают на дачу. ТАСС рассказывает, как защитить свою квартиру от пожара, потопа, ограбления и других напастей.

1
Не рассказывайте о предстоящей поездке

О датах поездки и, соответственно, о том, что ваш дом будет пустовать, могут знать только самые близкие люди. Не нужно рассказывать о своих планах в соцсетях — ни словами, ни фотографиями. Ваше фото из терминала аэропорта или пост о вчерашнем посещении Лувра — это "информационная утечка", которая может привлечь к вашей квартире внимание грабителей. Таким образом, фото из путешествий лучше публиковать после возвращения.

2
Перекройте воду, выключите свет

Перед отъездом нужно проверить исправность сантехники, электропроводки, газовой плиты или колонки, работу замков и оконных рам. Воду в квартире лучше перекрыть, электроприборы выключить, то есть вынуть вилки из розеток. Отключить электричество в большинстве случаев невозможно, поскольку в квартире остается работающий холодильник с продуктами.

3
Дружите с соседями

Переполненный почтовый ящик или испачканный длительное время коврик перед квартирой могут свидетельствовать об отсутствии хозяев. Если у вас сложились добрые отношения с соседями или консьержкой, их можно попросить присмотреть за вашим домом.

4
Застрахуйте жилье

Наибольшей популярностью у граждан, страхующих жилье, пользуются программы сроком на один год, но для отпускников у страховщиков есть специальные полисы на более короткий срок. Они позволяют защитить свое жилье во время поездки в отпуск или командировку, рассказал ТАСС директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. "Можно застраховать отделку и инженерное оборудование, движимое имущество и ответственность перед соседями, — перечисляет эксперт. — Основные опасности, от которых защищает такой полис, — протечки, заливы, короткие замыкания, пожары, грабежи, разбой, вандализм".

По статистике "Ингосстраха", около 90% страховых случаев у клиентов, уехавших в отпуск, — это залив.

Стоимость страховки на срок от семи до 60 дней стартует с 35,03 рублей в сутки.

Выплаты, на которые может претендовать клиент при наступлении страхового случая, составляют 1–2 млн рублей.

5
Имитируйте присутствие жильцов

Надолго покидающему дом собственнику компании готовы представить различные технологические решения, способные отпугнуть грабителей. Это, например, сигнализация "Электронная собака", имитирует лай собаки в ответ на звонок в дверь. Или имитация работы телевизора (прибор, который создает иллюзию свечения экрана в вечернее время).

6
Воспользуйтесь системами защиты дома

Современные технологии позволяют контролировать безопасность в доме удаленно в режиме реального времени. Собственник квартиры за небольшие деньги может установить в квартире систему сигнализации и "умного" дома.

Такие системы состоят из центра управления, к которому по wi-fi поступают сигналы со всевозможных датчиков, фиксирующих движение, открывание двери, протечку воды (этот ставится на пол), рассказал ТАСС старший менеджер по продажам компании "Амиком" (реализует системы безопасности) Александр Марёнов. В квартире можно разместить, к примеру, три десятка таких датчиков. Все они будут работать автономно, от аккумуляторов, и передавать информацию на телефон хозяина по wi-fi. Минимальный комплект (центр управления и по одному виду каждого датчика) стоит 12 тыс. рублей, каждый дополнительный датчик — еще 2,5 тыс. рублей.

Также можно установить систему видеонаблюдения, которая будет записывать видео только при движении какого-либо объекта, рассказал Александр Марёнов. Видеоизображение может записываться на карту памяти или передаваться на телефон хозяина квартиры. Он может с телефона через интернет подключиться к этой камере и посмотреть, что происходит в его жилье в режиме реального времени.

7
Поставьте квартиру на охрану

Поручить охрану квартиры в свое отсутствие можно и специализированным фирмам. Они устанавливают системы безопасности, которые передают сигнал на пульт подразделения вневедомственной охраны, если приборы фиксируют открывание двери или движение в помещении. После этого по адресу выезжает группа быстрого реагирования и проверяет, не проникли ли в квартиру воры. Установка комплекта необходимого оборудования обойдется в сумму не менее 10 тыс. рублей. Абонентская плата составит примерно 1,5 тыс. рублей в месяц.

8
Пригласите пожить родственников

Самый простой способ позаботиться о квартире, пока хозяин в отъезде, — пригласить пожить близких родственников или друзей, говорит партнер "Метриум Групп", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Особенно актуально такое предложение может быть для людей, в чьих квартирах в это время идет ремонт. Они проследят за сохранностью хозяйского имущества взамен возможности не жить среди мешков цемента и банок с краской в своей ремонтируемой квартире.

9
Сдайте жилье в аренду

Квартира — это не только место проживания, но и актив, который может приносить доход. "Если вы покидаете жилье на долгий срок — более месяца — вы можете попытаться сдать квартиру в аренду. Для этого существует множество международных онлайн-сервисов, например, Airbnb", — говорит Мария Литинецкая. Правда, ценные вещи из дома лучше передать на хранение доверенным родственникам или друзьям, условия аренды нужно прописывать в договоре и не стесняться брать залог, советует Литинецкая.

"В итоге ваша квартира не только будет под присмотром, но и принесет вам деньги, которые, возможно, даже окупят значительную часть расходов на отпуск", — отмечает она.

10
Верните платежи за "коммуналку"

Если человек уехал больше чем на пять дней, вернувшись, он в течение 30 дней может подать заявление в управляющую компанию с просьбой пересчитать коммунальные платежи, говорит Мария Литинецкая.

К заявлению нужно приложить любое подтверждение, что человек отсутствовал дома в определенные даты. Подтверждением могут быть авиабилеты, выписка из отеля, командировочное удостоверение, справки из дачного кооператива, санатория или больницы. Коммунальщики пересчитают чек на свои услуги.

Сэкономить можно на оплате холодной и горячей воды, канализации и газоснабжении.

Мария Селиванова

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