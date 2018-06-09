Память погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова почтили на Поклонной горе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Память артистов ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, погибших при крушении Ту-154 в 2016 году, и музыкантов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили в субботу на Поклонной горе. Во время акции была посажена аллея памяти погибших музыкантов, также в Музее Победы состоялся концерт-реквием, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Недалеко от Музея Победы на Поклонной горе появилась аллея памяти погибших музыкантов. В рамках акции "Живое дерево Памяти" были высажены 120 кустов гортензии. Акция прошла в память о музыкантах, павших в трех отечественных войнах - 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, в память об участниках Ансамбля Александрова, погибших в авиакатастрофе в 2016 году", - сказали в пресс-службе.

В продолжение акции в Музее Победы прошел концерт-реквием. В нем приняли участие артисты Государственного духового оркестра России, хор многодетных семей Москвы и другие коллективы.

Акция состоялась в рамках проекта "Живое дерево Памяти". Ее организаторами выступили "Духовое общество" имени Валерия Халилова, Московское отделение РВИО, АНО "Доблесть эпох".

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. В катастрофе погибли все находившиеся на борту, в том числе 64 участника ансамбля Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов.