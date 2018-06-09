Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН на встрече G7 отметил угрозу загрязнения океанов пластиковыми отходами

Общество
9 июня, 22:53 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил, что если ситуация не изменится, то общая масса пластиковых отходов к 2050 году превысит массу всех рыб в океане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу на встрече с участниками саммита "семерки" привлек внимание к последствиям загрязнения Мирового океанам пластиковыми отходами и истощения морских биоресурсов. Текст его выступления распространила пресс-служба ООН.

"Около 8 млн тонн пластика ежегодно попадают в океан, - отметил он. - Если мы не изменим ситуацию, то общая масса пластиковых отходов к 2050 году превысит массу всех рыб в океане. Сейчас пластиковые отходы находят в самых удаленных районах планеты. Они являются причиной гибели морских обитателей и наносят крупный ущерб тем людям, существование которых зависит от рыболовства или туризма".

Генеральный секретарь ООН привлек также внимание к проблеме истощения морских биоресурсов, разрушению океанских экосистем и последствиям глобального потепления для прибрежных зон, которым грозит затопление в результате подъема уровня воды Мирового океана. "Если мы не предпримем меры по защите морей и океанов от загрязнения, если мы не сможем справиться с проблемой глобальных климатических изменений, то все те предположения, на которых мы основываем свою политику на будущее, окажутся бесполезными, - предупредил он. - Я призываю серьезно отнестись к глобальной экологической угрозе и осознать, что от этого зависит наше общее будущее и наша безопасность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Гутерриш, Антониу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Канцелярия Трюдо отрицает обвинения Трампа в "непорядочных" высказываниях премьера
2
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
7
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости