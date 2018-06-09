Генсек ООН на встрече G7 отметил угрозу загрязнения океанов пластиковыми отходами

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу на встрече с участниками саммита "семерки" привлек внимание к последствиям загрязнения Мирового океанам пластиковыми отходами и истощения морских биоресурсов. Текст его выступления распространила пресс-служба ООН.

"Около 8 млн тонн пластика ежегодно попадают в океан, - отметил он. - Если мы не изменим ситуацию, то общая масса пластиковых отходов к 2050 году превысит массу всех рыб в океане. Сейчас пластиковые отходы находят в самых удаленных районах планеты. Они являются причиной гибели морских обитателей и наносят крупный ущерб тем людям, существование которых зависит от рыболовства или туризма".

Генеральный секретарь ООН привлек также внимание к проблеме истощения морских биоресурсов, разрушению океанских экосистем и последствиям глобального потепления для прибрежных зон, которым грозит затопление в результате подъема уровня воды Мирового океана. "Если мы не предпримем меры по защите морей и океанов от загрязнения, если мы не сможем справиться с проблемой глобальных климатических изменений, то все те предположения, на которых мы основываем свою политику на будущее, окажутся бесполезными, - предупредил он. - Я призываю серьезно отнестись к глобальной экологической угрозе и осознать, что от этого зависит наше общее будущее и наша безопасность".