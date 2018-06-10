Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экологический взвод Центрального военного округа приступил к ликвидации ущерба в Арктике

Общество
10 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В этом году экологи планируют вывезти 750 тонн мусора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июня. Экологический взвод, сформированный в Центральном военном округе, приступил к очистке земель Минобороны РФ в Норильске (Красноярский край). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе военного округа.

"Первый сформированный экологический взвод в Центральном военном округе приступил к очистке земель Министерства обороны РФ в Арктической зоне. Работы по ликвидации экологического ущерба проводятся на аэродроме Алыкель города Норильска и в самом городе. Подразделение экологов с техникой, в том числе грейдерами, кранами и прессом для компоновки арктического мусора, были перебазированы из Новосибирска", - сказали в пресс-службе.

В этом году экологи Центрального военного округа планируют вывезти из Арктики 750 тонн мусора. Работы в Арктической зоне выполняются со строгим соблюдением мер безопасности, в том с учетом применения специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
4
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
5
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
6
Путин оценил итоги визита в Китай
7
Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости