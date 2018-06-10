Экологический взвод Центрального военного округа приступил к ликвидации ущерба в Арктике

ТАСС, 10 июня. Экологический взвод, сформированный в Центральном военном округе, приступил к очистке земель Минобороны РФ в Норильске (Красноярский край). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе военного округа.

"Первый сформированный экологический взвод в Центральном военном округе приступил к очистке земель Министерства обороны РФ в Арктической зоне. Работы по ликвидации экологического ущерба проводятся на аэродроме Алыкель города Норильска и в самом городе. Подразделение экологов с техникой, в том числе грейдерами, кранами и прессом для компоновки арктического мусора, были перебазированы из Новосибирска", - сказали в пресс-службе.

В этом году экологи Центрального военного округа планируют вывезти из Арктики 750 тонн мусора. Работы в Арктической зоне выполняются со строгим соблюдением мер безопасности, в том с учетом применения специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования.