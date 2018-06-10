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Музей хрусталя во Владимире закрыт в связи с угрозой уничтожения экспонатов из-за стройки

Общество
10 июня, 16:38 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 10, июня. /ТАСС

На площадке перед зданием музея утром начались работы по забивке свай для фонтана, из-за вибраций почвы один предмет из коллекции упал и разбился, сообщил гендиректор музея-заповедника Игорь Конышев

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ВЛАДИМИР, 10 июня. /ТАСС/. Музей хрусталя во Владимире экстренно закрыт для посещения в связи с угрозой уничтожения экспонатов из-за строительства фонтана перед зданием музея. Такое решение приняло руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника после того, как хрустальная ваза упала и разбилась из-за вибрации, вызванной строительными работами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор музея-заповедника Игорь Конышев, отметив, что эксперты проверят сохранность здания музея и Золотых ворот.

"Сегодня с утра начались работы по забивке свай для фонтана на площадке перед Музеем хрусталя во Владимире, в результате вибраций почвы начали двигаться предметы, находящиеся в экспозиции, причем буквально за 20 с небольшим минут они подвинулись на 15 - 20 см, один предмет упал и разбился. Это ваза второй половины XX века, предмет государственного музейного фонда, это ЧП. Руководством музея принято экстренное решение о закрытии для посещения экспозиции "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка", - сказал он.

Все предметы экспозиции поставлены на пол во избежание подобных инцидентов, отметил Конышев.

"Что касается ущерба самому зданию, а в этой зоне находятся два объекта культурного наследия - старообрядческая Троицкая церковь и Золотые ворота, мы это будем выяснять в рабочие дни, заказывая специальную экспертизу, которая должна будет дать оценку, пострадало ли здание", - добавил гендиректор.

Работы по строительству пешеходного цветомузыкального фонтана в центре Владимира начались в апреле 2018 года по заказу благотворительного фонда "Создадим будущее вместе". Сейчас работы прекращены.

О музее

Музей декоративно-прикладного искусства "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка", созданный в 1974 году, находится в Троицкой церкви (1916 год) рядом с Золотыми воротами. В экспозиции, в частности, представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов гусевского завода Акима Мальцова второй половины XVIII века до современных работ.

Символ Владимира - Золотые ворота - памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине. В 2017 году руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника направило в Минкультуры РФ заявку на выделение средств на разработку проекта комплексной реставрации памятника XII века.

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