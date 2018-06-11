В Сингапуре открыли 130-метровый аттракцион, откуда можно увидеть место проведения саммита

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Специальный аттракцион, позволяющий увидеть территорию гостиницы Capella, открылся на сингапурском острове Сентоса, передает корреспондент ТАСС.

Всех желающих закрытая платформа "Тайгер скай тауэр" поднимает на высоту 130 м, откуда открывается вид на территорию площадью 12 га, на которой расположен отель. Именно там 12 июня пройдет историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Стоимость билета составляет 20 сингапурских долларов ($15).

В настоящее время, как убедился корреспондент ТАСС, около гостиницы вдоль пешеходных дорожек выставлены двухметровые заборы, журналистам запрещается вести фото- и видеосъемку непосредственно около въезда в отель, сотрудники службы безопасности требуют не приближаться ближе 50 м.

Непосредственно въезд в отель охраняют более десяти полицейских, там возведены специальные контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляется досмотр всех въезжающих автомобилей. Как ожидается, во время саммита воздушное пространство будут охранять вертолеты ВВС США и Сингапура. Capella граничит с побережьем Сингапурского залива, акваторию которого будут патрулировать корабли сингапурских ВМС.

На территории Сентосы построены несколько пятизвездочных отелей, но именно Capella является самым закрытым. Там находятся два здания, выполненные в колониальном стиле. В конце XIX века там располагался клуб британских офицеров, расквартированных в Сингапуре. Гостиница в современном виде была открыта в 2009 году, проект разрабатывал известный британский архитектор Норман Фостер. Там находится 112 номеров и несколько отдельных вилл, минимальная стоимость проживания - около $700, максимальная - $10 тыс.

Многие состоятельные сингапурцы выбирают гостиницу для организации свадеб, поскольку там находится единственный в стране круговой банкетный зал, площадью 800 кв. м, способный вместить до 400 гостей.

Непосредственно здание гостиницы, скрытое за густыми деревьями, расположено примерно в километре от въезда на территорию.