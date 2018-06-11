На Валааме появилась копия одной из афонских святынь

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Копию металлического креста, который является одной из святынь греческой горы Афон, установили в Карелии у скита во имя Всех святых Валаамского монастыря. Об этом в понедельник сообщает информационная служба обители.

"У самого большого скита Валаама - скита во имя Всех святых установлен крест, который является точной копией креста, установленного в 1882 году русскими паломниками в Греции на Афоне. Возведение креста на Валааме было произведено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла православным братством "Сыны Афона", созданного по инициативе афонского монашества для окормления паломников из России", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в информационной службе Валаамского монастыря, как и на Святой горе Афон, крест сделан из металла. Его высота составляет порядка четырех метров. "Крест подчеркивает преемственность между Афоном и Валаамом, который считается Северным Афоном", - пояснил собеседник агентства.

По данным информационной службы обители, с XIX века Валаам по сходству устройства внутренней жизни, устава, природных условий, идеально отвечавших духу аскетизма, называли "верным снимком афонских монастырей". Афонские и валаамские монахи брали у друг друга закон и порядки", - уточнили ТАСС в монастыре.

"Афонские монахи не прочь поделиться, рассказать нашим монашествующим об опыте подвижничества на Афоне. Они переживают за нас душой, молятся за Русскую Православную Церковь, за русское монашество", - сказал игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, слова которого приводит информационная служба обители.

Святая гора Афон расположена на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. На ее вершине находится храм Преображения Господня и установлен массивный металлический крест - одна из афонских святынь. Среднее время подъема составляет 6-8 часов. Русское монашеское поселение появилось на Афоне в XI веке.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь уже через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.