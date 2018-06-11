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На параде цветов в Петербурге представили футбольный "мяч будущего"

Общество
11 июня, 14:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июня. /ТАСС

В мероприятии участвуют более тысячи человек, в том числе 150 флористов из России, Эстонии, Голландии, Молдовы, Польши и других стран мира

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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Флористы изготовили из цветов футбольный "мяч будущего" и представили его на параде на Невском проспекте, который стартовал в понедельник в честь Второго международного фестиваля цветов в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказали в Комитете по развитию туризма города.

"Наши флористы проанализаировали дизайн мячей, которые использовались на чемпионатах мира по футболу в разные годы, и изготовили из цветов "мяч будущего" - таким, каким они его себе представляют. Мяч установлен на одной из платформ, которая идет в составе колонны на параде", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на параде представлены еще шесть цветочных мячей, которые повторяют дизайн использовавшихся на чемпионатах мира в разные годы.

"На параде демонстрируют платья из цветов, триколоры в честь Дня России, в колонне также есть кареты, украшенные цветами", - сказали в комитете, отметив, что в одной из них сидит эрмитажный кот-оракул Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу. Свой первый прогноз, как сообщалось ранее, Ахилл сделает 13 июня - он выберет победителя игры между сборными России и Саудовской Аравии.

Парад начался в 14:00 мск. Всего по информации комитета, в параде цветов принимают участие более тысячи человек, в том числе 150 флористов из России, Эстонии, Голландии, Молдовы, Польши и других стран, а также более 600 человек - участники духовых оркестров из разных государств мира.

Международный фестиваль цветов проходит в Петербурге второй раз с 10 по 11 июня. В рамках фестиваля также состоялись соревнования среди профессиональных флористов по скоростному составлению букетов.

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