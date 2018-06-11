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Москалькова сообщила Киеву о содержании украинских заключенных в СИЗО

Общество
11 июня, 16:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

По словам российского омбудсмена, задержанные не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала свою украинскую коллегу Людмилу Денисову об удовлетворительных условиях содержания заключенных граждан Украины в СИЗО Симферополя. Об этом говорится в письме Москальковой, опубликованном в понедельник на сайте украинского омбудмена.

"Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое оснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей, работники учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные лица в СИЗО обеспечены трехразовым питанием, а также им разрешено получать без ограничений посылки и передачи. Они ежедневно совершают прогулки продолжительностью не менее часа", - сказано в сообщении.

Кроме того Москалькова отметила, что адвокатам не отказывают в доступе к заключенным, в частности, представители защиты Владимира Балуха посещали его пять раз с начала года. "Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем, они высказали ряд просьб, которые после моего обращения к руководству заведения были удовлетворены", - отметила российский омбудсмен.

Ранее в субботу президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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