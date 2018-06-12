Празднование Дня России. Онлайн

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 года является нерабочим праздничным днем.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

13:03:55 12.06.2018

Жители Амурской области в День России стали участниками многочисленных праздничных мероприятий. Многие из них начали день с массовой зарядки, приняли участие в фотокроссе, посетили концерты и мастер-классы, передает корреспондент ТАСС.

13:03:08 12.06.2018

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России.

"Рад поздравить всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков", - сказал глава государства на церемонии вручения Государственных премий РФ во вторник.

12:02:00 12.06.2018

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю Дня России.

"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в послании, размещенном во вторник в Twitter посольства Великобритании в Москве.

11:57:01 12.06.2018

Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ также присоединилось к поздравлениям.

11:55:32 12.06.2018 11:16:02 12.06.2018

Посольство России в США опубликовало поздравления с праздником в Twitter.

11:14:39 12.06.2018 11:12:17 12.06.2018

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с праздником.

11:11:18 12.06.2018 11:09:56 12.06.2018

Церемония закладки капсулы с посланиями потомкам прошла в Пензе в рамках празднования Дня России и 355-летия со дня основания города. Бумага с текстами посланий была запаяна в стекло и помещена в металлическую капсулу, которую заложили в стелу "Слава Героям", рядом с монументом "Росток" на набережной реки Суры.

11:09:00 12.06.2018

Президент Армении также поздравил Владимира Путина с Днем России. Армен Саркисян отметил, что дальнейшее развитие отношений двух государств будет способствовать региональной и международной безопасности.

11:08:13 12.06.2018

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с Днем России.

"Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее" , - отмечается в поздравлении.

11:07:44 12.06.2018

Глава Федерации еврейских общин назвал День России символом национального единения. Александр Борода призвал в праздник напомнить подрастающему поколению о богатом культурном наследии страны.

11:07:09 12.06.2018

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко вручил паспорта граждан РФ 19 юным жителям региона. Торжественное мероприятие прошло во вторник на празднике "День России на "Бирюзовой Катуни" на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Алтайском районе.

11:06:29 12.06.2018

Президент Молдавии поздравил Владимира Путина с Днем России. Игорь Додон убежден, что дружественные отношения между Кишиневом и Москвой будут успешно развиваться.

11:05:19 12.06.2018

Двойной праздник отмечают во вторник жители Бурятии: День России и 95-летие республики. В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, проходят праздничные концерты, вечером горожан ожидает фейерверк.

11:04:43 12.06.2018

Жители Анадыря в ходе празднования Дня России пронесли по главной улице столицы Чукотки 30-метровый российский флаг.

11:04:12 12.06.2018

Российский триколор площадью около 45 кв. м нарисовали дети и подростки в День России, на территории Парка Победы в Чите.

11:01:17 12.06.2018

Более 1,5 тыс. человек, представители разных народностей, проживающих в Хабаровском крае, объединились в хороводе дружбы, который был организован в Хабаровске в День России.

08:13:00 12.06.2018 08:11:52 12.06.2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя поздравил Владимира Путина и народ РФ с Днем России.

"Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", - говорится в послании.

08:11:50 12.06.2018

Парусная регата "Паруса России" для крейсерских яхт стартовала во Владивостоке 12 июня.

На старт вышло 43 экипажа в четырех зачетных группах по размеру яхт.

08:09:53 12.06.2018

На Камчатке в День России дали старт Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Всего она охватит 30 регионов страны.

08:08:42 12.06.2018

Госсекретарь США Майкл Помпео также поздравил россиян с национальным праздником.

"От имени президента США [Дональда Трампа] и [всего] американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и народ России с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона", - говорится в кратком письменном заявлении Помпео.

08:07:26 12.06.2018

Лидер КНДР одним из первых направил поздравление президенту России Владимиру Путину.

В своем послании Ким Чен Ын "выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа России по случаю национального праздника". "Народ России достиг успеха в построении сильной России под его [президента] руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями", - говорится в поздравлении.

08:03:38 12.06.2018

Сотни тысяч человек по всей стране во вторник отпразднуют День России. Столица и регионы подготовили к знаменательной дате разнообразную праздничную программу.