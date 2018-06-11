Собянин: Новоспасский монастырь и храм Святого Людовика отреставрируют до конца 2018 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 12 храмов, церквей и монастырей - памятников культуры - отреставрируют в Москве до конца 2018 года, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"До конца года планируем отреставрировать 12 религиозных объектов - памятников культуры. Среди них Рождественский, Новоспасский и Высоко-Петровский монастыри, католический храм Святого Людовика на Малой Лубянке и англиканская церковь Святого Андрея в Вознесенском переулке", - написал мэр.

Ранее в апреле в ходе осмотра реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе Собянин заявил, что в Москве будет продолжена реставрация памятников архитектуры, в том числе православных святынь. По его словам, за последние семь лет в городе отреставрировали более тысячи памятников архитектуры.