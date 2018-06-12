Лукашенко поздравил Путина с Днем России

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ РФ с национальным праздником - Днем России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", - говорится в послании.

Лукашенко отметил, что проводимый российским руководством стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан. "Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием.

Поздравительные послания от белорусского лидера также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину.