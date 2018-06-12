Врио губернатора Алтайского края в День России вручил первые паспорта юным жителям региона

БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ /Алтайский край, 12 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко вручил паспорта граждан РФ 19 юным жителям региона. Торжественное мероприятие прошло во вторник на празднике "День России на "Бирюзовой Катуни" на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) в Алтайском районе.

"Мы живем в замечательной и удивительной стране, которая имеет не только богатейшую историю, но которая и сегодня отстаивает мир и цивилизацию на всей планете. Быть гражданином России - высокая честь", - сказал Томенко, обращаясь к юным жителям края.

Шестеро 14-летних ребят, получивших свои первые паспорта - призеры всероссийского конкурса "Мы - граждане России", который проводил Минобрнауки. Это жители городов Барнаул, Бийск, Заринск, Немецкого национального и Тальменского районов. Остальные 13 подростков - из Алтайского, Красногорского, Советского, Смоленского районов. Подобная торжественная церемония вручения паспортов проходит в регионе уже шестой год, как и День России на площадке ОЭЗ.

Фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" проходит в регионе в шестой раз. В нем принимают участие фольклорные коллективы, национально- культурные объединения и мастера ремесленники - около 700 человек со всей страны. На празднике выступают известные в России этноколлективы из Воронежа, Москвы, Горного Алтая, проходит ярмарка "Живое ремесло", в которой участвуют не только алтайские ремесленники, но и те, кто прибыл специально на фестиваль за много тысяч километров. Цель фестиваля - показать разнообразие, уникальность и взаимодействие культур Алтая, где проживают представители порядка 150 наций.