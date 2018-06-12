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Елизавета II поздравила россиян с Днем России

Общество
12 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Королева Великобритании пожелала всего наилучшего

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ТАСС, 12 июня. Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России.

"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в послании, размещенном во вторник в Twitter посольства Великобритании в Москве.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

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Путин, Владимир Владимирович Елизавета II (королева Великобритании)
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