Елизавета II поздравила россиян с Днем России

ТАСС, 12 июня. Королева Великобритании Елизавета II направила поздравление президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России.

"Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в послании, размещенном во вторник в Twitter посольства Великобритании в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc — UKinRussia (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.