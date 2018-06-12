Княгиня Феодора Романова: РФ отмечает свой главный праздник как день радости и единения

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Россия отмечает главный праздник День России как день радости и единения. Об этом заявила глава гуманитарного "Фонда Романовых для России" княгиня Феодора Романова, комментируя во вторник в беседе с ТАСС празднование российского национального дня, которое проходит в Российской Федерации и за рубежом.

СПЕЦПРОЕКТ Государственные символы России ТАСС подготовил спецпроект, который включает историю гимна, флага и Конституции РФ, а также цитаты первых лиц о прошлом, настоящем и будущем нашей страны

"Сегодня есть все основания вновь отметить самобытность России, ее суверенность, многообразие, вклад в мировую культуру, - отметила она. - Это день радости и единения. Я с волнением и признательностью участвую в торжествах".

Феодора Алексеевна, сменившая по поручению семьи во главе благотворительного фонда Романовых князя Димитрия Романовича, сказала, что на протяжении последних лет всегда отмечала этот праздник вместе со своим супругом. "Мысли и дела Димитрия Романовича, скончавшегося в канун 2017 года, постоянно были связаны с Россией, - отметила она. - Родители завещали ему любовь к русскому языку, российской культуре, и он всегда был верен этому великому наследию".

Домашняя реликвия

В доме князя, напомнила Феодора Алексеевна, как реликвия хранилась бутылка с русской землей, которую старшие поколения семьи увезли из Крыма в 1919 году. Княгиня отметила, что три года назад они вместе с мужем посетили Крым, вновь ставший российским. "Димитрий Романович радовался возвращению Крыма в состав России, и сердечные встречи в Ялте, Ливадии, Дюльбере тронули его до глубины души", - сказала она.

В минувшие годы, напомнила она, Димитрий Романович, чей отец в Первую мировую войну служил в действующей армии, совершил ряд поездок в Россию, связанных со 100-летием первого мирового конфликта. Князь был убежден, что героизм русских солдат в двух самых больших войнах не должен быть предан забвению. "Русские солдаты спасли Европу и в 1914 году, и в последнюю войну, - подчеркивал он. - Без России не справились бы!".

Поручение семьи

Главной задачей руководимого им многие годы фамильного благотворительного фонда Димитрий Романович, отметила княгиня Романова, считал оказание помощи больницам, детским домам, поддержку проектов, направленных на распространение за рубежом русского языка и российской культуры. "Я с большим волнением приняла поручение семьи продолжить деятельность фонда", - сказала она.

Как сообщила Феодора Алексеевна, на этой неделе она примет участие в благотворительном вечере в Ницце в поддержку Свято-Николаевского собора Русской православной церкви."Я радуюсь, что смогу присутствовать на богослужении в этом прекрасном соборе, который очень люблю", - призналась она.

Прежде почетным попечителем русского храма в Ницце был Димитрий Романович, а до него эти обязанности многие годы выполнял его старший брат Николай Романович. Теперь эту миссию осуществляет Феодора Алексеевна. На вечере, по ее словам, она вручит диплом "Ассоциации друзей собора в Ницце" видному французскому предпринимателю и меценату Пьеру де Фермору.

По отцу Феодора Алексеевна, урожденная графиня Ревентлов, происходит из старинного датского аристократического рода. Она приняла православие, кода венчалась с Димитрием Романовичем во время поездки в Кострому в 1993 году. С тех пор, по словам княгини, она посетила Россию "вероятно, более ста раз".

"Мой муж, потомок по прямой линии императора Николая I, постоянно подчеркивал, что члены семьи Романовых должны ограничивать свои устремления тем, чтобы служить достойной исторической связью с прошлым , - заметила она. - Создавая в 1979 году объединение потомков императорского рода, отец князя и другие учредители не претендовали ни на что, только на право быть полезными России".