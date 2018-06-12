Исаакиевский собор отмечает 160-летие со дня освящения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Тысячи жителей Санкт-Петербурга посетили во вторник Исаакиевский собор по случаю празднования 160-летия со дня его освящения, которое совпадает в церковном календаре с днем памяти преподобного Исаакия Далматского. Об этом ТАСС сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Праздничную божественную литургию возглавил ключарь собора протоиерей Алексей Исаев в сослужении настоятелей и духовенства храмов Санкт-Петербургской епархии. Был совершен крестный ход внутри храма. Поздравить Исаакиевский собор с важной датой пришли тысячи людей", - рассказали в митрополии.

К памятной дате сотрудники Государственного музея-памятника (ГМП) "Исаакиевский собор" получили несколько предметов, богослужебную утварь и иконы собора, утраченные в советское время. Директор ГМП Юрий Мудров представил присутствующим на праздновании напрестольный серебряный крест, украшенный перламутром, который в 1858 году преподнесли в дар новоосвященному собору - реликвию выставили для почитания верующими в центральной части собора. В дальнейшем крест будет находиться в приделе святой великомученицы Екатерины в специальной витрине.

"Отрадно видеть, что сегодня так много людей пришло помолиться в этих стенах, как и полтора столетия назад, здесь совершается божественная литургия. Мы благодарны сотрудникам музея "Исаакиевский собор" за сохранение собора и ту любовь, с которой они относятся к нашему общему дому", - сказал Исаев по завершении богослужения.

О статусе собора

В середине апреля, выступая в петербургском пресс-центре ТАСС, Мудров отметил, что никаких конфликтных ситуаций между представителями ГМП "Исаакиевский собор" и руководством Русской православной церкви по поводу статуса собора не было и не прогнозируется. Также он сказал журналистам, что руководству ГМП неизвестно о каких-либо заявках со стороны РПЦ о передаче собора.

В конце декабря 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви состоится в ближайшем будущем несмотря на то, что по состоянию на конец 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл не подписал официальное обращение с соответствующей просьбой.

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В сентябре 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что официального обращения от РПЦ о передаче Исаакия пока не поступило.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.

О строительстве и истории собора

Первую церковь, освященную во имя Исаакия Далматского, построили по указу императора Петра I, который родился в день памяти этого святого. Впоследствии она несколько раз меняла облик. Недовольство Александра I внешним видом третьего по счету храма побудило начать перестройку здания, которая продолжалась около четырех десятилетий.

Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году. Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года при патриархе Алексии II в нем восстановлены православные богослужения. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.