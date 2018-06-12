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В Москве полицейские вернули британскому болельщику потерянные документы

Общество
12 июня, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Полицейские нашли куртку и документы мужчины в ресторане на Симферопольском шоссе

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московские полицейские вернули подданному Великобритании оставленные в ресторане документы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Гражданин одного из иностранных государств находился на встрече со своими знакомыми, которые также являются иностранными гражданами, в ресторане на Верхней Красносельской улице. Один из его знакомых предложил поехать в другой ресторан, где заявитель, забыл куртку, в которой находились документы - паспорт иностранного гражданина и паспорт болельщика", - сказали в ведомстве.

Полицейские нашли куртку и документы мужчины в ресторане на Симферопольском шоссе и вернули их владельцу. Сам мужчина, являющийся подданным Великобритании, ранее заявил в полицию о грабеже.

"Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении иностранного гражданина совершено не было", - отметили в пресс-службе.

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