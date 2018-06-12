Пермь стала участником национального проекта "Императорский маршрут"

ПЕРМЬ, 12 июня. /ТАСС/. Жители и гости Пермского края в этом году смогут посетить места, связанные с пребыванием и гибелью здесь членов династии Романовых. С июня по октябрь туристам предложат два маршрута в рамках национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщила туроператор проекта в Пермском крае Елена Шперкина на презентации во вторник.

"Мы готовы предложить пермякам и гостям края трех- и четырехдневные маршруты, связанные с пребыванием на пермской земле великого князя Михаила Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", - сказала Шперкина. В маршруты включены экскурсии по улицам Перми, где бывал великий князь во время ссылки в Перми в 1918 году, а также посещение мест предполагаемого расстрела Михаила Александровича и его секретаря Николая Джонсона в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

Также, туристы смогут посетить районные города края и Белогорский Свято-Николаевский монастырь, в которых побывала великая княгиня Елизавета Федоровна в 1914 году и во время пермской ссылки в 1918 году. Из Перми великую княгиню, а также великого князя Сергея Михайловича и ряда других членов дома Романовых, впоследствии отправили в Алапаевск (в настоящее время - Свердловская область), где их казнили 18 июля 1918 года.

В рамках "Императорского маршрута" организованы экскурсии по пермским достопримечательностям, связанным с пребыванием членов императорской династии в регионе в разное время. Среди них - ротонда в городском парке и обелиск "Сибирская застава", построенные к приезду Александра I, Александровская больница, построенная по его распоряжению, и другие, добавила Шперкина.

Проект "Императорский маршрут"

Среди почетных гостей на презентации пермского "Императорского маршрута" присутствовали праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов, члены семьи секретаря великого князя Михаила Александровича Николая Джонсона и организатор национального проекта "Императорский маршрут", глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Этот год посвящен памяти 18 представителей императорского дома Романовых, погибших в 1918-1919 годах, и тем, кто погибли вместе с ними. В составлении маршрутов памяти и открытии музеев на территориях пребывания членов императорской семьи мы опираемся на научные материалы, новейшие исследования историков, чтобы сказать слова правды о происходивших событиях и развенчать мифологемы клеветы и фальсификации советской историографии", - сказала Анна Громова на презентации проекта.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск.