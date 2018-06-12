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Экспедиция Северного флота на Новую Землю встретила День России в заливе Абросимова

Общество
12 июня, 20:11 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, июня. /ТАСС

После отдыха и обслуживания техники военнослужащие направятся по маршруту экспедиции Чернышева

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МУРМАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота (СФ), совершающий рейд по маршрутам первопроходцев на острове Южный архипелага Новая Земля после 60-километрового марша во вторник форсировал реку Абросимова и остановился на северном побережье одноименного залива. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"День России североморцы встретили в заливе Абросимова, к которому в 1896 году вышла экспедиция известного русского геолога Феодосия Чернышева. Он первым дал научное геологическое описание внутренних районов Южного острова", - сообщает пресс-служба.

После кратковременного отдыха и обслуживания техники военнослужащие направятся по маршруту экспедиции Чернышева. Вездеходы "Витязь", на которых перемещаются военнослужащие, вынуждены обходить глубокие каньоны рек, впадающих в Карское море. Кроме того, продолжаются исследовательские работы.

В этих местах совершали свою историческую миссию первые исследователи архипелага. Берега залива Абросимова помнят Владимира Русанова, зашедшего в него на яхте "Полярная" в 1911 году, и Рудольфа Самойловича, в ходе экспедиции на парусно-моторном боте "Грумант" в 1924 году.

Накануне Дня России участники экспедиции провели акцию "Письмо первопроходца". Они написали 23 письма с поздравлениями родным и близким. Письма отправили авиапочтой в различные уголки России - от села Шодрода в Дагестане до заполярной Печенги и поморского Котласа на Белом море.

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