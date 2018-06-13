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THR: актриса обвинила Харви Вайнштейна в том, что он велел подбросить ей наркотики

Общество
13 июня, 0:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Роуз Макгоун задержали в начале прошлого года, когда обнаружили в ее кошельке две упаковки с кокаином

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Актриса Роуз Макгоун

Актриса Роуз Макгоун

© Vianney Le Caer/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Актриса Роуз Макгоун обвинила людей из окружения продюсера Харви Вайнштейна в том, что они подбросили наркотики в ее ручную кладь в аэропорту в январе прошлого года. Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

Издание изложило содержание материалов суда в штате Вирджиния, где большое жюри в понедельник сочло представленные обвинением свидетельства достаточными для проведения процесса над Макгоун по обвинению в хранении наркотиков. В случае признания виновной актрисе грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Инцидент произошел 21 января 2017 года. Макгоун была задержана полицией после прилета в вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в связи с тем, что в принадлежавшем ей кошельке, оставленном в салоне самолета, были обнаружены две упаковки с кокаином. Исполнительница утверждает, что, когда она в последний раз держала в руках кошелек, наркотиков в нем не было. Как информировал журнал, актриса считает что ее подставили, обвиняя в этом людей Вайнштейна.

В конце октября прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. По данным газеты, жертвами домогательств стали в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. С обвинениями в адрес Вайнштейна выступили еще несколько десятков женщин, включая Макгоун.

25 мая продюсер предстал перед судом в районе Манхэттен. Он был освобожден под залог в размере $1 млн. Вайнштейна обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение.

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