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На Красной площади по случаю Дня России прошел праздничный концерт

Общество
12 июня, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В нем приняли участие группы "Чайф" и "Любэ", Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Валерия, Нюша и другие певцы

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Группы "Чайф" и "Любэ", певцы Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Валерия, Нюша и другие популярные отечественные исполнители выступили во вторник на Красной площади столицы в праздничном концерте по случаю Дня России.

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Главной темой вечера, конечно же, стал первый домашний чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня. Ведущие концерта - звезды Первого канала Марина Ким и Дмитрий Борисов - устроили перекличку городов, принимающих главный турнир года: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Москва, Калининград, Казань, Сочи, Самара, Саранск и Санкт-Петербург.

"Я думаю, что всю критику нашей команды надо оставить. А сейчас [сборную] надо любить и поддерживать!" - призвал со сцены Владимир Шахрин, лидер группы "Чайф", которая открыла концерт легендарной песней "Аргентина - Ямайка: 5:0".

Торжества завершились салютом на Васильевском спуске под исполнение артистами и зрителями Гимна России.

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