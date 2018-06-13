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Распродажа драгоценностей из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесла $20 млн

Общество
13 июня, 0:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Самым дорогим лотом стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров проданы во вторник на аукционе Christie's на общую сумму $20 млн. Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, самым дорогим из выставленных на продажу 189 лотов стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами весом от семи до одного карата. Оно продано за $1,572 млн.

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За $576 тыс. ушел золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, за $444 тыс. - перстень с бриллиантом в 20,47 карата. В $300 тыс. было оценено кольцо с ярко-желтым бриллиантом в 5,31 карата категории VVS1 (то есть с очень мелкими посторонними включениями, практически не влияющими на чистоту камня), в $287 тыс. - изготовленный в 1940 году бриллиантовый перстень с камнем в 5,63 карата категории SI1 (с незначительными включениями в бриллианте), а платиновый перстень с огромным изумрудом в 10 карат, обрамленный бриллиантами, продан за $187 тыс.

Дэвид Рокфеллер (1915-2017) - внук Джона Рокфеллера (1839-1937), создателя нефтяной компании "Стандард ойл" и одного из первых в США долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд.

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