Анисимов: ОНФ считает майские указы исполненными на 78%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает, что майские указы президента были исполнены на 78%. Об этом заявил ТАСС глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов в интервью, приуроченном к 5-летию учредительного съезда движения.

Он напомнил, что на учредительном съезде ОНФ, который прошел 12 июня 2013 года, лидер движения президент РФ Владимир Путин определил в качестве задачи для движения "контроль за исполнением майских указов". "Мы взялись за восемь указов из 11, за исключением тех, что касались военных и внешнеполитических вопросов", - уточнил глава исполкома.

"Мы считаем, что они (майские указы - прим. ТАСС) исполнены на 78%, еще 10% также выполнены, но требуют дальнейшего контроля, а 12% - не исполнены", - заявил Анисимов.

К поручениям, которые требуют дальнейшего контроля, он отнес, в частности, ликвидацию очереди в детских садах. "Действительно, формально проблема решена, но, к сожалению, во многих регионах результата удалось добиться за счет укрупнения детских групп, и с этим надо бороться", - указал Анисимов, подчеркнув, что "групп по 30-35 детей в детских садах быть не должно".