Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Анисимов: ОНФ считает майские указы исполненными на 78%

Общество
13 июня, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Глава исполкома ОНФ также подчеркнул, что еще 10% также выполнены, но требуют дальнейшего контроля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает, что майские указы президента были исполнены на 78%. Об этом заявил ТАСС глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов в интервью, приуроченном к 5-летию учредительного съезда движения.

Он напомнил, что на учредительном съезде ОНФ, который прошел 12 июня 2013 года, лидер движения президент РФ Владимир Путин определил в качестве задачи для движения "контроль за исполнением майских указов". "Мы взялись за восемь указов из 11, за исключением тех, что касались военных и внешнеполитических вопросов", - уточнил глава исполкома.

"Мы считаем, что они (майские указы - прим. ТАСС) исполнены на 78%, еще 10% также выполнены, но требуют дальнейшего контроля, а 12% - не исполнены", - заявил Анисимов.

К поручениям, которые требуют дальнейшего контроля, он отнес, в частности, ликвидацию очереди в детских садах. "Действительно, формально проблема решена, но, к сожалению, во многих регионах результата удалось добиться за счет укрупнения детских групп, и с этим надо бороться", - указал Анисимов, подчеркнув, что "групп по 30-35 детей в детских садах быть не должно".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
2
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
3
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
4
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
5
СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости