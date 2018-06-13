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В США начали выпускать виски на основе бобровой струи

Общество
13 июня, 10:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Новый напиток крепостью 44% называется Eau De Musc

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Выдержанный в дубовых бочках бурбон на основе бобровой струи - пахучего вещества, выделяемого из особых желез речных бобров с мускусным запахом с дегтярным оттенком, - начала выпускать винокурня в штате Нью-Гэмпшир, разрекламировавшая этот сорт как "самый редкий в мире".

Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, новинка крепостью 44% получила название Eau De Musc.

Составители рецепта нового сорта виски утверждают, что бобровая струя издавна использовалась в качестве ароматизатора. Это вещество включено в составляемый Федеральным агентством по контролю за качеством продовольствия и медикаментов перечень безопасных компонентов. Он якобы придает виски "яркий цвет и фруктовый вкус с оттенками свежевыделанной кожи и легким ароматом ванили". Необходимый для изготовления компонент компания получает от местных трапперов-охотников на бобров.

Кроме того, при изготовлении этого сорта виски используют канадский дикий имбирь, малину "для создания пикантного привкуса", еловые иголки, березовую кору и кленовый сироп.

В США для изготовления напитка используют рожь, ячмень, пшеницу, кукурузу. Бурбон изготовляют из сусла, содержащего по крайней мере 51% кукурузы. Все сорта виски, за исключением кукурузного, производители обязаны выдерживать в бочках. В отношении кукурузного виски это правило не применяется, а если оно выдерживается в бочках, то до крепости не выше 62,5%. Общий объем производства виски в США достигает 37 млн ящиков.

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