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Медиа-коммуникационный союз: меморандум о борьбе с пиратством находится в разработке

Общество
13 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Авторы документа отмечают, что в перспективе он будет доработан с учетом комментариев других участников сферы

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Меморандум по борьбе с пиратством в интернете находится в стадии разработки, он будет доработан с учетом комментариев заинтересованных игроков рынка. Об этом ТАСС в среду сообщили в Медиа-коммуникационном союзе, который выступает разработчиком документа.

Ранее с инициативой создания Меморандума выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его мнению, документ станет важнейшей вехой в саморегулировании рынка распространения и потребления контента.

"Формируется драфт документа в Медиа-коммуникационном союзе. В перспективе он будет доработан с учетом комментариев и ожиданий других участников отрасли", - отметил собеседник ТАСС.

В Союзе выразили надежду, что после создания документа к нему в первую очередь присоединятся крупнейшие поисковики - "Яндекс" и Google, а также провайдеры и правообладатели.

Цели создания документа

По данным Медиа-коммуникационного союза, документ должен регламентировать основные принципы и порядок взаимодействия правообладателей и провайдеров в рамках исполнении требований по удалению нелегально размещенного контента.

Ранее глава Союза Павел Степанов отметил, что проблему пиратства не решить без привлечения общественного интереса. По его словам, пока эта борьба находится в сфере частных интересов, любые меры не будут достигать 100% эффективности. Степанов обратил внимание, что сейчас помощь в борьбе с пиратами не следует ждать только от государства, но и объединить усилия представителей отрасли.

Для взаимодействия правообладателей с ведущими интернет-компаниями с целью борьбы с пиратством напрямую существует положение закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающее внесудебный порядок прекращения распространения пиратского контента владельцем сайта или провайдером хостинга на основании заявления правообладателя.

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