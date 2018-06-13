Собянин открыл учебный полигон пожарной охраны в Апаринках

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл учебный полигон в районе деревни Апаринки (Ленинский район Московской области), где будут готовить пожарных и спасателей. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы.

"Мы проводим огромную работу по повышению уровня готовности пожарных и спасательных частей Москвы. За последние годы они получили тысячи единиц техники и специального снаряжения. Недавно мы завершили многолетний проект реконструкции учебного полигона московских спасателей в Апаринках. Здесь созданы уникальные условия для подготовки московских пожарных ", - приводятся слова Собянина в сообщении.

По словам столичного градоначальника, вложения в пожарную службу и в подготовку пожарных окупаются. По сравнению с 2010 годом число погибших на пожарах в Москве сократилось практически в два раза - с 213 до 115 человек, пояснил он.

О полигоне

Учебный полигон общей площадью 26,5 га был создан в деревне Апаринки еще в 1970-х годах. В 1990-х многие здания и сооружения полигона устарели и пришли в негодность. Власти Москвы с 2009 года начали проводить комплексную модернизацию полигона. Также были возведены новые учебно-тренировочные и общественно-административные объекты. Сегодня полигон находится в управлении столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.