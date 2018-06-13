СМИ: процесс по иску ЕБРР к Абрамовичу завершился в Швейцарии мировым соглашением

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по иску Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к предпринимателю Роману Абрамовичу, проходивший в Швейцарии со 2 мая, завершился внесудебным соглашением. Банк отозвал свое исковое заявление, сообщила в среду газета Le Temps.

"Процесс века" оказался коротким. Как стало известно Le Temps, ЕБРР, базирующийся в Лондоне, отозвал свой иск, по которому он требовал в суде [округа] Сарин 46 млн франков [около $46,5 млн] в качестве возмещения ущерба у знаменитого российского олигарха Романа Абрамовича, а также у его компаньона Евгения Швидлера и у компании "Газпром нефть" - мирового гиганта в сфере нефти и природного газа", - говорится в сообщении. По данным газеты, внесудебное соглашение "было подписано между различными сторонами во вторник". При этом относительно его содержания "сохраняется конфиденциальность".

Как указывает издание, намечавшееся на среду продолжение заслушивания показаний Евгения Швидлера отменено. "Это конец необычного процесса, начавшегося во Фрибуре 2 мая, мобилизовавшего не менее 22 адвокатов и привлекшего внимание многочисленных СМИ", - констатирует газета. По ее сведениям, достигнутое внесудебное соглашение также положило конец "длинной процедуре, начавшейся в 1997 году вследствие займа ЕБРР, предоставленного России".

Как отмечало в начале мая агентство Associated Press, российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович лично предстал перед швейцарским судом в рамках дела 19-летней давности о задолженности перед ЕБРР. По его данным, изначально ЕБРР требовал взыскать с Абрамовича и его деловых партнеров 17,5 млн франков (около $17,7 млн) , однако затем сумма возросла до 46 млн франков из-за процентов и издержек.

В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании 17,5 млн франков с компании Runicom SA. Тогда в сообщении ЕБРР отмечалось, что "московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить 17,5 млн франков в пользу ЕБРР". С целью получить обратно эти деньги, ЕБРР подала иск против бывших директоров компании Runicom, которая была объявлена банкротом: Романа Абрамовича, Евгения Швидлера, а также компании "Сибнефть", которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.

Долг Runicom был переуступлен банку третьей стороной после закрытия банка "СБС-Агро", которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России. ЕБРР пытается получить деньги с "Runicom" с 1999 года.