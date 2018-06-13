Тысячную пересадку сердца провели в Национальном медицинском центре им. Шумакова в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тысячную операцию по пересадке донорского сердца провели в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, сообщил журналистам в среду глава центра, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Отсчет пересадок ведется с 12 марта 1987 года, когда в стране была выполнена первая успешная пересадка сердца. Ее провел академик Валерий Шумаков. В 2013 году число трансплантаций за год уже превысило 100. По словам Готье, на данный момент ежегодно выполняется более 150 трансплантаций сердца.

"На днях состоялось знаменательное для нас событие - была выполнена тысячная трансплантация сердца", сказал Готье.

Юбилейным пациентом стал Леонид Кузнецов - 41-летний водитель автобуса из Костромы. Операция была проведена 6 июня. Тысячный пациент проходит курс реабилитации и в скором времени сможет вернуться к нормальной активности, если будет выполнять предписания врачей.

По словам Готье, развитие трансплантологии и донорства позволило нарастить темпы этого вида пересадки. От также отметил, что благодаря регулярности операций и уже накопленному опыту на данный момент практически сведены к минимуму противопоказания к операции, которые обычно описываются в учебниках, в частности полиорганная недостаточность.

"Это не значит, что мы все можем, но мы беремся за это, и мы не отказываем", - пояснил он. Всего за 2017 год в стране было проведено 1896 трансплантаций, из них 215 - детям. Половина от числа пересаженных детям органов - почки.

Ежегодно в стране выполняется около 250 операций по пересадке сердца в год. При этом, по словам Готье, для того, чтобы закрыть потребность в этом виде операций в стране необходимо выполнять не менее 1 тыс. ежегодных трансплантаций сердца. Он также добавил, что на данный момент пересадки сердца на регулярной основе делают центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Краснодаре.