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Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере в Севастополе, где дети заболели гастроэнтеритом

Общество
13 июня, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере "Ласпи" была зафиксирована 9 июня

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке стали причиной группового заболевания в детском оздоровительном центре "Ласпи". Об этом в среду сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

"Было установлено, что причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока, нарушение технологии приготовления пищи и технологии мытья посуды", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, деятельность оздоровительного центра "Ласпи" приостановлена.

Острая кишечная инфекция в детском оздоровительном лагере "Ласпи" была зафиксирована 9 июня, всего были госпитализированы 16 детей и семеро взрослых. Городская комиссия по ЧС приняла решение приостановить работу лагеря, а детей вывезти. Как сообщал руководитель следственного управления СУ РФ по Севастополю Виктор Танифа, в лагере проводятся следственные мероприятия.

Лагерь "Ласпи" - один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте - самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

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