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С 2015 года ФСИН РФ закрыла 17 исправительных колоний и четыре СИЗО

Общество
13 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Согласно опубликованным данным, на 1 июня 2018 года в стране работают 712 исправительных колоний и 214 СИЗО

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Семнадцать исправительных колоний были закрыты в России за последние три года на фоне общего сокращения числа заключенных. Согласно опубликованным данным ФСИН, на 1 июня 2018 года в РФ действуют 712 исправительных колоний.

Три года назад (на 1 июня 2015 года) их было 729, год назад - 715. Если на 1 июня 2015 года лишение свободы отбывали 542 тыс. человек, то теперь - 485 тыс.

Сократилось в России и число СИЗО - с 219 до 214. При этом само число содержащихся под стражей снизилось с почти 122 тыс. человек в июне 2015 года до 104 тыс. (год назад - 108 тыс.). (Основная переполненность СИЗО остается в основном в Московском регионе и Крыму, где два корпуса действующего СИЗО были возведены в 1803 и 1965 годах, и еще в нескольких крупных регионах - прим. ТАСС).

Общая численность спецконтингента в колониях и СИЗО в России на 1 июня составила 592,5 тыс. человек (на 9,7 тыс. меньше, чем в начале года, или на 75 тыс. меньше, чем три года назад). Стабильным осталось число заключенных в колониях-поселениях, где наиболее мягкий режим содержания: в 126 таких колониях содержатся 35 тыс. человек. Число воспитательных колоний для несовершеннолетних за три года сократилось с 39 до 23, а число содержащихся в них - с 1637 до 1387 человек. На одну, до 7, выросло число колоний для пожизненно осужденных (1985 заключенных).

В то же время за три года выросло число отбывающих наказания, альтернативные лишению свободы: с 438 тыс. до 504 тыс. человек. Число находящихся под домашним арестом удвоилось - с 3,1 тыс. до 7 тыс.

С июня 2015 года в учреждениях ФСИН увеличилось число православных храмов - с 547 до 624. Кроме того, в учреждениях УИС действуют 61 мечеть, 10 буддийских дуганов и 3 храма для католиков, а также 660 помещений для проведения религиозных обрядов, в том числе 345 для исповедующих православие, 263 - для исповедующих ислам, 14 - для исповедующих иудаизм.

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