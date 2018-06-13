Иностранцы получили свыше 18 тыс. электронных виз на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 18 тыс. электронных виз было выдано иностранным гражданам для въезда на территорию Дальнего Востока с момента введения упрощенного визового режима в августе 2017 года. Об этом сообщила в среду пресс- служба Минвостокразвития РФ.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе прошлого года. Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

"На Дальнем Востоке выдано 18 086 электронных виз. Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили более 16,4 тыс. виз (12,4 тыс. - жители КНР и 4 тыс. - жители Японии)", - говорится в сообщении.

Сейчас по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. В Приморском крае работают воздушный пункт пропуска "Владивосток (Кневичи)", морские пункты пропуска "Владивосток", "Посьет" и "Зарубино", железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий рог". Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно въехать на Сахалин и Камчатку.

Депутаты Госдумы 5 июня в первом чтении приняли законопроект о распространении порядка въезда в РФ по электронным визам на аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО). Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенные пункты аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска Дальнего Востока (Магадан, Якутск, Бухта Проведения).

В соответствии с законопроектом перечень воздушных пунктов пропуска, на которые будет распространен упрощенный порядок въезда, будет определять правительство России.