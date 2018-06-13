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Оставшиеся без жилья сироты начали голодовку возле администрации Приморского края

Общество
13 июня, 16:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, июня. /ТАСС

Местные жители требуют от региональных властей предоставить жилье, положенное им по закону

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Пятеро сирот, не получившие положенное по закону жилье, в среду установили палатку на центральной площади Владивостока напротив здания администрации Приморского края и объявили голодовку с требованием выдать квартиры, сообщает корреспондент ТАСС.

"Нас местные власти не слышат, не видят наших обращений, мы обиваем пороги, и никаких результатов у нас нет. Недавно мы встретились с вице-губернатором Ириной Мануйловой, где мы предупредили, что будем выходить на голодовку, но внятного диалога у нас с ними не состоялось. Мы вышли сегодня на голодовку без лозунгов и плакатов, есть требование - выдать нам жилье по закону", - сказала ТАСС одна из участниц голодовки Анжелика Медведева.

Ранее депутаты законодательного собрания Приморского края отмечали, что регион находится среди наиболее отстающих по решению проблемы обеспечения жильем детей- сирот. По информации властей края, сегодня в очереди на квартиры стоит более 7 тысяч льготников этой категории. Как заявлял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, темпы строительства новых домов недостаточны, а купить жилье на вторичном рынке за счет государства практически невозможно, так как оно не соответствует условиям госзадания.

Вечером в среду с участниками голодовки встретился директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич и пригласил их в здание администрации, для переговоров с ответственными чиновниками.

"Есть три варианта решения проблемы, и все они должны применяться одновременно: это строительство нового жилья, приобретение его на вторичном рынке и жилищные сертификаты, и последний вариант сейчас тоже прорабатывается",- сказал Ясевич.

Парламент Приморского края, в отсутствие возможности решить проблему быстро, в апреле 2018 года принял закон о компенсациях остающимся без жилья сиротам расходов на аренду квартир. Документ предусматривает компенсацию снимающим жилье детям-сиротам в 5 тыс. рублей для Владивостока и в 3 тыс. рублей для остальных муниципальных образований. Расходы по компенсации берет на себя региональный бюджет.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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