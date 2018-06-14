YouTube, а не Instagram и лонгриды для 30-летних: правила хорошего блогера

YouTube, Twitch или Instagram?

"YouTube занимает первое место по популярности, но два года назад на втором месте был Instagram, а сейчас — Twitch — платформа для геймеров. Instagram — на третьем месте. Киберспорт и игры становятся популярнее, а геймеры — это благодарная, платежеспособная аудитория", — говорит Татьяна Иванова, руководитель агентства Hello blogger.

На этих трех площадках блогеры зарабатывают деньги на рекламе.

Развернуть Twitch "подвинул" Instagram в рейтинге самых популярных площадок © REUTERS/Robert Galbraith Twitch "подвинул" Instagram в рейтинге самых популярных площадок © REUTERS/Robert Galbraith

"Немного другая ситуация в соцсети "Одноклассники". Она выращивает собственных стримеров, например, как "Двое и алоэ", которые зарабатывают на прямых эфирах из путешествий. Но в "Одноклассниках" много разного контента: от чудесных поющих бабушек до дальнобойщиков, которые стримят из кабины своего авто. Только они не зарабатывают на своей популярности. Во всяком случае, никто не обращался ко мне с вопросом: как купить рекламу у такого производителя контента — добавляет Иванова.

Транслируй это. В тренде — прямые эфиры

Видеоролики выиграли у фотографий. Короткие ролики — у длинных. Тренды в этой сфере продолжают меняться.

"Люди хотят знать, что происходит в эту минуту. Прямые эфиры — это главный тренд. И этот тренд будет только развиваться. Поэтому соцсети заводят у себя сервисы для сторис и видео "ин риал лайф", — продолжает Татьяна Иванова.

Люди хотят смотреть прямые трансляции. Им интересно то, что происходит здесь и сейчас © REUTERS/Osman Orsal

Постановочные видео уступили, уточняет она, но не "ушли". Ведь тренд на прямые эфиры привел к тому, что в YouTube и Instagram стало много некачественного контента.

Почему Дудь стал популярным

У Юрия Дудя больше 3,2 млн подписчиков в YouTube. Он самый дорогой блогер в рейтинге от Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), по данным на начало 2018 года. Дудь берет за рекламу в своем шоу 1,2 млн рублей. Больше чем Катя Клэпп (700 тыс. рублей), которая в свое время популяризировала влоги. И Саша Спилберг (600 тыс. рублей) — это она рассказывала о блогосфере депутатам Госдумы РФ. Дудь однозначно успешный блогер, и его контент сильно выделяется в YouTube.

"Дудь "зашел" по нескольким причинам, — объясняет Татьяна Иванова. — Он работает для людей старше 30 лет. Для этой аудитории мало что предлагается. Леонид Парфенов, кстати, по этой же причине сразу стал популярным в YouTube. Дудь выбирал героев, понятных взрослой аудитории: Басту, Шнура. Можно заметить, что какое-то время потом он приглашал тех, кто нравится более молодым пользователям, а потом вернулся к тридцатилетним. Он делает сложные проекты, как фильм об MTV — "главном канале нашего детства" или фильм о Бодрове. Таких качественных продуктов не хватает. И наконец, Дудь просто харизматичный ведущий", — объясняет Иванова.

Развернуть Юрий Дудь — самый дорогой блогер в России © Сергей Савостьянов/ТАСС Юрий Дудь — самый дорогой блогер в России © Сергей Савостьянов/ТАСС

Если вам кажется, что обладать поставленным голосом, хорошей внешностью не обязательно, а нужно лишь "хайпануть" один раз и потом зарабатывать на рекламе, — вы будете разочарованы, уточняет она. Иначе "историй золушек" в блогосфере было бы намного больше.

Мальчик, блог и динозавры

Московский школьник Степа Савельев стал звездой интернета в 2016 году после следующей истории. Его мама пожаловалась в Facebook, что ребенка дразнят сверстники в школе из-за немодного увлечения: 11-летний мальчик коллекционирует динозавров и мечтает стать палеонтологом. Женщина попросила друзей поддержать лайками записи сына во "Вконтакте", но не думала, что этот пост так широко разойдется. Ее подхватили топовые блогеры и звезды, а астронавт НАСА Дэн Бёрбэнк записал видеоролик, в котором передает Степе привет. Очень быстро мальчик набрал десятки тысяч подписчиков, но сохранить популярность не вышло. Сейчас у Степы есть канал в YouTube "Дневник очкарика" и группы в соцсетях, но они малочисленны. Большинство роликов набирают до 3 тыс. просмотров.

Развернуть Степан Савельев с детства собирает динозавров. Его популярность длилась около двух недель. Рэпер Баста посвятил ему ролик. Иван Ургант показал в своем шоу. А одноклассники перестали смеяться над необычным хобби © Александр Щербак/ТАСС Степан Савельев с детства собирает динозавров. Его популярность длилась около двух недель. Рэпер Баста посвятил ему ролик. Иван Ургант показал в своем шоу. А одноклассники перестали смеяться над необычным хобби © Александр Щербак/ТАСС

История Степы — типична, говорит Татьяна Иванова.

"Еще недавно был вирусный ролик с девочкой, которая плачет, что никто не пришел на фан-встречу, — вспоминает она. — Ребята получили кратковременную медийность. Они не сумели заработать на блогах. Люди подписывались на них из сочувствия или на волне интереса. А потом видели детский непрофессиональный контент и отписывались. Есть один яркий пример, как блогер словил хайп и умножил число подписчиков. Это Коля Соболев, он делал обзоры про историю с Дианой Шурыгиной. Его ролики иногда набирали больше просмотров, чем видео Первого канала. Но Коля — харизматичный юноша, он хорошо выглядит в кадре. Без харизмы у него ничего бы не вышло".

Сейчас Коля Соболев сотрудничает с агентством: он рекламирует кучу разных продуктов — от чипсов Lay's до образовательных программ.

Сколько нужно подписчиков

Эксперты говорят: чтобы зарабатывать на блоге "обо всем" (а большинство самых популярных блогеров как раз относятся к этой категории), нужно минимум 100 тыс. подписчиков.

"Блогер, у которого 10 тыс. подписчиков, обычно даже не знает, сколько может стоить реклама. Примерная цена колеблется в районе 2–4 тыс. рублей. Именно по этой причине, а также потому, что пользователей Instagram с 10–40 тыс. подписчиков слишком много, такие ребята почти ничего не зарабатывают. Блогеры, имеющие более 100 тыс. аудитории, уже знают цену своему аккаунту. Цена такой рекламы начинается от 35 тыс. рублей и до бесконечности. Всегда нужно учитывать: известен ли человек только в соцсетях, или же имеет большую офлайновую популярность. Это будет влиять на ценообразование. 15-секундный сторис у блогера-селебрити может стоить 200–300 тыс. рублей, и такая реклама вполне окупаема", — говорит Юлия Принц, основатель SMM-агентства Julia Prince Agency.

Но есть нюансы. Например, некоторые рекламодатели смотрят не просто на число подписчиков — их легко накрутить в соцсетях. А, например, на количество просмотров.

"Есть базовая вещь, которая определяет стоимость, — это один рубль за просмотр. Это в том случае, если это полноценный пост, посвященный рекламодателю: неважно, в каком формате — фото или текст. То есть если у человека 10 тыс. подписчиков, стоимость за пост может быть разной. Если 2 тыс. просмотров — то 2 тыс. рублей за пост. Если 20 тыс. — то 20 тыс. рублей. Есть коэффициенты, которые влияют на цену: авторитетность, медийность, количество рекламы, активность аудитории, качество аудитории и место в рейтинге в тематике. Если, например, сто автоблогеров, и у них количество подписчиков примерно одинаковое, то есть топ-3. И этот топ-3 будет получать оплату по более высокой ставке", — говорит Екатерина Патюлина, основатель компании "Авторские Медиа".

Развернуть Люди не перестали фотографировать еду и животных. Они перестали обсуждать эти тренды, потому что блогосфера стала разнообразнее © REUTERS/Dylan Martinez Люди не перестали фотографировать еду и животных. Они перестали обсуждать эти тренды, потому что блогосфера стала разнообразнее © REUTERS/Dylan Martinez

Блогер получает не все деньги. Если он работает с агентством, то отдает 15–30% комиссии. Звезды чаще работают с собственными менеджерами. Часть гонорара "съедают" операторы, монтажеры, декораторы.

"Звезд не берем. А безликий блогер — это обычный пользователь даже с несколькими сотнями подписчиков — в итоге зарабатывает 100–200 тыс. рублей в месяц", — говорит Антон Меркуров, IT-эксперт.

Люди, боты и рекламодатели

Блогеры могут "накручивать" подписчиков. Самый простой способ накрутки — "покупка" ботов — аккаунтов, которые создали с помощью сервисов массовой регистрации. Боты подписываются, ставят лайки, смотрят видео. Только они не будут покупать товар, который продвигает блогер. "В Instagram особенно распространена накрутка", — говорит Татьяна Иванова.

"Подписчиков накручивают, потому что хотят быстрее стать блогером, не вкладывая времени и сил в развитие своего профиля. Но эта история обречена на провал. Сейчас существуют различные сервисы для проверки блогеров, например LiveDune или Epicdetect, где можно проанализировать количество фейковых лайков, узнать число ботов в аккаунте, понять, что за аудитория по-настоящему взаимодействует с постами", — говорит Юлия Магась, PR-директор Epicstars.

Не все рекламодатели проверяют блогеров, заработать на их незнании пока можно. Но все же рекламодатели становятся умнее и разборчивее.

"Накрученные" блогеры если один раз и смогли продать рекламу у себя в аккаунте, то повторно к ним точно никто не вернется, и другим не посоветует", — добавляет Магась.

"Яндекс.Дзен" вместо ЖЖ. Лонгриды все еще нужны

"У ЖЖ проблема в том, что на площадку приходит мало авторов, особенно молодых. И теперь у них "оттягивает одеяло" "Яндекс.Дзен", — говорит Татьяна Иванова. — Лонгриды все еще нужны. Все зависит от того, к чему вы приучите аудиторию. Если вы приучите подписчиков читать — они будут читать. И сейчас все площадки пытаются стимулировать авторов выдавать качественный уникальный контент. Например, "Вконтакте" запустил редактор лонгридов. В "Яндекс.Дзен" уже есть блогеры, которые зарабатывают на своих каналах".

Дакфейс, фото еды, котики. Все нужны

"Много девушек с дакфейсами, тревел-блогов, котиков, фото еды — все они никуда не ушли и не уйдут. У каждого может расти своя аудитория", — уверена Татьяна Иванова.

"Сейчас понятие тренда проседает. Аудитория становится все более ферментированная. Нет таких вещей, которые являются общим местом для всех. Одни читают этих пять авторов, для других — другой набор каналов. Раньше у нас было три кнопки, потом пять кнопок, сейчас — 12 тыс.", — согласна Екатерина Патюлина.

Развернуть В списке будущих трендов — использование технологий для получения эффектной картинки. Люди будут все чаще подписываться на 3D-моделей, живущих красивой нарисованной жизнью © REUTERS/Alessandro Bianchi В списке будущих трендов — использование технологий для получения эффектной картинки. Люди будут все чаще подписываться на 3D-моделей, живущих красивой нарисованной жизнью © REUTERS/Alessandro Bianchi

Зато у экспертов есть идеи относительно будущих тенденций.

"Тренд на виртуализацию. Виртуальные люди — нарисованные 3D-модели — уже зарабатывают популярность в Instagram. В ближайшем году виртуализация придет повсеместно. Обычная девочка сидит в хрущевке в Бутово. А с помощью технологий она может стать принцессой в роскошном особняке", — считает Антон Меркуров.

Блогер — это профессия

"Когда-нибудь наступит момент, когда блогинг станет полноценной профессией?" — такой вопрос Владимиру Путину на "Прямой линии" задала Наталья Краснова из Челябинска. Она зарабатывает в Instagram: ее блог читает 1,7 млн подписчиков, а еще на бьюти-влоге в YouTube.

Эксперты считают, что это уже профессия. У популярных блогеров нет другой работы, объясняет Татьяна Иванова. Они открывают юрлица или получают заказы от агентств. Компании создают места под штатных блогеров. Тренд будет усиливаться.

"Есть случаи, когда личный блог стал полноценным СМИ. Так произошло с TechCrunch, мировым журналом о стартапах, или FiveThirtyEight, издании о политике и спорте, которое купил крупнейший спортивный канал США, — говорит Тимофей Плец, основатель MediaDigger. — В 2017 году количество блогеров в США составило порядка 30 млн человек. То есть каждый десятый житель страны — блогер. В 2005 году ровно столько людей говорили, что "просто читают блоги".

Анастасия Степанова, Константин Крашенников