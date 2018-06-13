Омский минобр не выявил факты занижения зарплат воспитателей детсадов

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Министерство образования Омской области не выявило факты занижения зарплат воспитателей детских садов, о которой в ходе "Прямой линии" рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

В ходе "Прямой линии" была озвучена информация, что зарплата сотрудников бюджетных учреждений, которая выросла в начале года, была срезана в апреле до прошлогоднего уровня. Было упомянуто, что подобная жалоба поступила и от воспитателей омских детсадов.

"Целевые показатели по заработной плате в рамках майских указов президента России выполняются по всем муниципальным образованиям. Мы проанализировали уровень зарплат с января по апрель включительно", - цитирует пресс- служба министра образования Омской области Татьяну Дернову.

Однако, по словам министра, не исключена ситуация, что воспитатель, который обратился с жалобой на "Прямую линию", получил в предыдущем месяце большую сумму вознаграждения из стимулирующего фонда за более эффективную и результативную работу. Поэтому в текущем месяце общая сумма выплат могла уменьшиться. Дернова предложила всем педагогам, у которых возникают вопросы по начислению зарплаты, обращаться на специальную горячую линию в региональном Минобре.

"В целом же исполнение по майским указам президента РФ на территории Омской области достигло 100,1% от установленного целевого показателя", - отметила министр.