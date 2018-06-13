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Власти Курской области направят более 500 млн рублей на оснащение сосудистого центра

Общество
13 июня, 18:46 UTC+3 КУРСК КУРСК 13, июня. /ТАСС

Деньги пойдут на медицинское оборудование

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КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Курской области направят свыше 500 млн рублей из бюджета на проведение капитального ремонта и оснащение отделений регионального сосудистого центра, сообщила на пресс-конференции в среду председатель комитета здравоохранения области Ольга Новикова.

"В 2018 году мы получили более 500 млн рублей на дооснащение и переоснащение этих отделений [регионального сосудистого центра] новым медицинским оборудованием для того, чтобы более качественно предоставлять эту медицинскую помощь нашим гражданам", - сказала Новикова.

Кроме того, она сообщила, что на данный момент губернатором утверждена трехлетняя программа по замене парка машин скорой помощи Курской области, изношенность которого составляет порядка 50%.

Подводя итоги работы, председатель комитета здравоохранения Курской области отметила, что за последние пять лет общий показатель смертности в регионе удалось снизить на 6,6%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - на 22%.

"За прошедшие пять лет мы уже увеличили продолжительность жизни на два года. У нас 71,7 года сейчас составляет средний возраст", - добавила Новикова.

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