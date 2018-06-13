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Птичий грипп впервые зарегистрировали в Курской области

Общество
13 июня, 18:47 UTC+3 КУРСК КУРСК 13, июня. /ТАСС

Поголовье птиц в населенных пунктах, попавших в опасную зону, подлежит вакцинации

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КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты впервые выявили вирус гриппа птиц в Курской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

"Гриппа птиц до этого не было ни в Курской, ни в Орловской областях, это впервые. Сегодня было заседание комиссии, принят ряд решений и карантинные мероприятия введены. Будет наложен запрет на реализацию птиц на ярмарках выходного дня, так как будет введен карантин", - сказала собеседница агентства. Поголовье птиц в населенных пунктах, попавших в опасную зону, подлежит вакцинации, добавили в пресс-службе.

Вирус гриппа птиц типа А подтипа Н5 был выявлен в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревне Нижняя Грайворонка Советского района Курской области, а также на территории лесополосы Рышковского сельсовета Курского района.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.

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