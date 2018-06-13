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Случаи АЧС выявлены в подсобных хозяйствах Саратовской и Калининградской областей

Общество
13 июня, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В Калининградской области вирус обнаружен в поселке Ново-Бийское, а в Саратовской области - в Ртищевском муниципальном районе

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ТАСС, 13 июня. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован у домашних свиней в подсобных хозяйствах Саратовской и Калининградской областей, сообщается в среду на сайте Россельхознадзора.

"11 июня в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве Ртищевского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС", - говорится в сообщении.

В Калининградской области вирус АЧС обнаружен 10 июня в личном подсобном хозяйстве в поселке Ново-Бийское приграничного с Польшей Правдинского района. По данным Всемирной организации по охране животных на 9 июня, в приграничных районах области было зарегистрировано два очага заболевания у домашних свиней и шесть очагов у диких кабанов.

Ранее карантин по АЧС в Калининградской области уже вводился в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Правдинском, Ладушкинском и Нестеровском городских округах. В личных подсобных хозяйствах было изъято более 300 свиней. В Саратовской области в 2017 году было выявлено более 30 очагов вируса.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.

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