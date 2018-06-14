Кабмин РФ в четверг рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Ранее ряд СМИ сообщали, что 14 июня правительство может рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста.

Путь через парламент

Как заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин, в случае внесения сейчас такого законопроекта правительством, нижняя палата может принять его до конца весенней сессии лишь в первом чтении, а затем будет обсуждать документ в оставшееся летнее время и в сентябре при подготовке его ко второму чтению. "Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламенты", - подчеркнул председатель Госдумы.

В среду же Госдума продлила весеннюю сессию нижней палаты на одну неделю - до 29 июля. Как пояснил Володин, это решение связано с необходимостью синхронизации работы депутатского корпуса с деятельностью кабинета министров, "потому что правительство инициирует порядка 50% законопроектов". Осенняя сессия Госдумы начнется 27 августа с работы депутатов с избирателями.

Предложения по возрасту

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Как ранее сообщало РБК со ссылкой на свои источники, за основу правительством был принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет. При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, люди, работающие на вредных производствах, в тяжелых климатических условиях, медработники и т. д.), скорее всего, сохранится. Источник ТАСС, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил, что за основу правительство приняло схему увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В ходе "Прямой линии" 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что "в высшей степени осторожно" относится к вопросу повышения пенсионного возраста. Президент также обратил внимание на то, что одна из ключевых задач, которая была сформулирована им перед правительством, - это "значительное повышение доходов пенсионеров".

Глава правительства Дмитрий Медведев в мае этого года заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста принять придется. При этом он заверил, что такое решение будет взвешенным и аккуратным.

Стабильные цифры

Пенсии по старости впервые были введены в СССР в 1928 года для рабочих текстильной промышленности. Тогда же был определен пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 - для женщин, который с тех пор не повышался. Те же возрастные рамки впоследствии были введены при расширении пенсионного обеспечения на работников всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также служащих. Согласно действующему законодательству, лица ряда социальных категорий (многодетные матери, инвалиды по зрению, работники вредных производств и т. д.) могут также претендовать на досрочную пенсию.

Впервые на правительственном уровне вопрос о повышении пенсионного возраста в РФ был поднят в январе 1997 года, однако соответствующий законопроект тогда принят не был. Активная дискуссия по вопросу возраста выхода на пенсию вновь началась в 2010-2011 годы. С 2017 года в России поэтапно повышается пенсионный возраст для чиновников - ежегодно по полгода, до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Другие вопросы повестки

Всего, как сообщила пресс-служба правительства РФ, в повестку заседания в четверг включены девять вопросов. Помимо рассмотрения законопроекта, посвященного пенсиям, кабмин обсудит и ряд других проектов законов. В частности, правительство обсудит законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также законопроекты об административной ответственности в виде штрафа для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение сводных планов тушения лесных пожаров.

Также участники заседания заслушают вопрос "Об исполнении федерального бюджета за первый квартал 2018 года". По данным правительства, доходы федерального бюджета за этот период составили 4 трлн 76,3 млрд рублей, что на 425,7 млрд рублей больше, чем было предусмотрено в прогнозе. Расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 3 трлн 671 млрд рублей, что на 294,3 млрд рублей меньше по сравнению с уточненной бюджетной росписью. Профицит федерального бюджета составил 405,3 млрд рублей, говорится в материалах к заседанию.