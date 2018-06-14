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Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

Общество
14 июня, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В сирийской Думе саперы обезвредили 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройства

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 300 беженцев вернулись за сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом в четверг сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 219 человек, в Восточную Гуту - 119 человек", - говорится в сообщении.

Сирийские саперы, подготовленные российскими военными, обследовали 54 здания в городе Дума в Восточной Гуте и обезвредили 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройства (СВУ). При разминировании северной части населенного пункта Кфар-Лаха провинции Хомс обнаружено 34 мины и 13 СВУ.

"С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада города Алеппо проведена благотворительная акция. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба", - рассказал Цыганков.

Специалисты Центра также провели обстановку в населенном пункте Замалька в Восточной Гуте. "В городе возобновлена торговля, начали работать частные магазины, открываются новые торговые точки. Развернут временный медицинский пункт. Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована работа мобильной медицинской бригады и эвакуация тяжелобольных в лечебные учреждения Дамаска. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продуктов питания", - сообщил начальник Центра примирения.

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