В Лондоне в годовщину пожара в Grenfell Tower соседние здания подсветили зеленым цветом

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Двенадцать зданий на западе Лондона, где год назад в пожаре сгорела жилая высотка, что привело к гибели 72 человек, подсветили в ночь на четверг зеленым цветом. Специальная подсветка была включена в 00:54 по местному времени (02:54 мск), ровно в ту минуту, когда 14 июня 2017 года на пульт чрезвычайных служб поступил первый звонок с сообщением о возгорании в жилом доме Grenfell Tower.

В церкви неподалеку от того пожара с самым большим числом жертв для Великобритании со Второй мировой, идет панихида по погибшим, передает телеканал Sky News. Несколько мероприятий запланированы на четверг, в том числе минута молчания, которая намечена на полдень (14:00 мск). Подсветка будет зажигаться на протяжении последующих четырех ночей.

Трагедия в Grenfell Tower

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в июне прошлого года. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие жители не смогли покинуть его. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации.

Ситуацию также усугубили рекомендациям властей не покидать свои квартиры в случае возгорания. Такие советы основываются на том, что при наличии онгеупорных дверей и средств пожаротушения на лестничных площадках, пожарные успевают приехать на место вызова и потушить возгорание до того, как оно распространится. Однако в случае с Grenfell Tower комбинация факторов - неработающие противопожарные разбрызгиватели, распространение огня по внешней облицовке здания сразу с четырех сторон, позднее время, когда дом был полон людей, привела к трагическому исходу.

Сейчас в Великобритании проходит так называемое публичное расследование обстоятельств трагедии. Речь идет об открытом рассмотрении дела, когда свидетельские показания могут дать все люди, которые считают, что им ей что сказать по этой теме. Обычно к такой форме прибегают, когда речь идет о катастрофах с большим числом жертв. Само здание затянуто белой тканью и готовится к сносу.